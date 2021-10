Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace en vue pour Leonardo dans ce dossier chaud !

Publié le 19 octobre 2021 à 13h45 par La rédaction

Face à l'avenir incertain de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Leonardo observerait plusieurs attaquants afin de succéder au Français. Le directeur sportif du PSG apprécierait notamment Dusan Vlahovic, buteur de la Fiorentina.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a pas encore décidé de prolonger son bail avec le PSG. Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités de Leonardo pour le poste d'avant-centre l'été prochain. Cependant, le directeur sportif du PSG multiplierait les pistes en coulisses et apprécierait également le profil de Dusan Vlahovic. Le Serbe serait en conflit avec la Fiorentina où il ne souhaiterait pas renouveler son contrat qui expire en 2023. Un départ ne serait alors pas à exclure pour cet hiver ou, au plus tard, l'été prochain. Mais Paris ne semblerait pas être seul sur le dossier...

Vlahovic plaît à Dortmund