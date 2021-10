Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 19 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour les recrutements d'Erling Haaland et de Dusan Vlahovic. Selon la presse espagnole, les Citizens de Pep Guardiola se montreraient plus pressants pour le buteur de la Fiorentina. De bon augure pour le PSG, puisqu'Erling Haaland est la priorité de Leonardo.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. En parallèle, Leonardo aurait également coché le nom de Dusan Vlahovic pour l'éventuelle succession de son numéro 7. Selon les informations d' AS , le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Manchester City pour Erling Haaland et Dusan Vlahovic. Mais heureusement pour le club de la capitale, Pep Guardiola aurait une préférence pour le buteur de la Fiorentina.

Guardiola préfère Dusan Vlahovic à Erling Haaland