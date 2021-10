Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas a tenté un coup audacieux au Barça, mais…

Publié le 20 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Approché par l’OL et son ancien président Jean-Michel Aulas; Samuel Umtiti n’y est pas allé par quatre chemins en avouant une approche, tout en assurant avoir eu le désir de poursuivre au FC Barcelone.

Depuis sa malheureuse blessure au genou contractée dans la foulée de son sacre de champion du monde en Russie en 2018, Samuel Umtiti n’est plus qu’une pâle copie du joueur qu’il a un temps été. Continuellement diminué physiquement et contraint de faire des allers-retours à l’infirmerie du FC Barcelone, Umtiti a perdu sa place de titulaire indiscutable au Barça et figure même comme quatrième choix de Ronald Koeman. De quoi pousse le FC Barcelone à songer à le faire partir en raison de son contrat juteux.

Umtiti évoque une offre de l’OL