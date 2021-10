Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Samuel Umtiti sur le départ de Lionel Messi du Barça !

Publié le 19 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Bien que la volonté commune que ce soit du côté du joueur ou du club était de poursuivre leur collaboration, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un départ qui pèse lourd selon son désormais ex-coéquipier Samuel Umtiti.

Le feuilleton Lionel Messi qui avait pourtant connu son lot de rebondissements depuis l’épisode du burofax en août 2020, a trouvé son épilogue de la surprenante des manières le 5 août dernier. Contrairement aux mois précédant le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, le quintuple Ballon d’or souhaitait rester au Barça et prolonger son contrat qui était arrivé à expiration le 30 juin dernier. Et alors que Messi et l’administration Laporta souhait prolonger leur collaboration, les finances du FC Barcelone n’ont pas permis une telle éventualité. Au final, Lionel Messi a signé au PSG un contrat de deux ans avec une troisième année en option. De voir son ancien capitaine quitter le FC Barcelone pour le PSG a été un challenge pour le Barça selon Samuel Umtiti.

« Le Barça ? C’est difficile parce qu'il perd le meilleur du monde »