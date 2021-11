Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 18 novembre 2021 à 9h00 par A.M.

Conscient de la précarité de son poste, Claude Puel souhaite malgré tout se battre et place les intérêts de l'ASSE avant tout.

Bien que l'AS Saint-Etienne ait arraché sa première victoire de la saison contre Clermont avant la trêve internationale (3-2), la situation est toujours délicate. Et pour cause, le club du Forez pointe à une dangereuse 19e place ce qui est loin d'assurer le maintien de l'ASSE en Ligue 1. Par conséquent, l'avenir de Claude Puel est régulièrement questionné puisqu'il semble jouer son poste à chaque match. Conscient de la situation, l'ancien manager de Leicester préfère se concentrer sur l'avenir de l'ASSE.

«La pression ne me fera pas dévier de ce que j’estime être le plus important pour le club»