Mercato - ASSE : Un projet à 100M€ tombe à l'eau !

Publié le 18 novembre 2021 à 5h15 par A.M.

Interrogé sur ses intentions de racheter l'ASSE, le Prince du Cambodge confirme qu'il avait bel et bien un projet à 100M€ pour les Verts.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE s'accélère puisque KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, présentera à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo les offres jugées sérieuses le 23 novembre. Une chose est sûre, il n'y aura pas celle de Norodom Ravichak. Le Prince du Cambodge a été évincé de cette course après avoir présenté de faux documents. Mais il confirme qu'il disposait bien d'une capacité d'investissement de 100M€.

Ravichak confirme qu'il avait 100M€ à investir