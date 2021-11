Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le discours de Laporta, le PSG doit-il craindre un retour de Messi au Barça ?

Publié le 18 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Par l’intermédiaire de son président Joan Laporta et de sa nouvelle recrue Dani Alves, le FC Barcelone a une nouvelle fois interpellé Lionel Messi. Soit quelques jours seulement après l’interview que l’Argentin avait accordé à SPORT dans laquelle il ouvrait de son propre chef un retour au Barça. Selon vous, le PSG doit-il s’interroger sur l’avenir de Messi ? C’est notre sondage du jour !

Faute de fonds financiers suffisants pour assumer le renouvellement du contrat de Lionel Messi, qui avait expiré en juin dernier, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que de laisser filer son ex-capitaine au PSG le 10 août dernier grâce à son statut d’agent libre. Depuis, que ce soit le président Joan Laporta, certains cadres du FC Barcelone et les nouveaux arrivants en les personnes de Xavi Hernandez et Dani Alves qui ont fait leur retour au club culé courant novembre, tous ont évoqués l’absence de Lionel Messi au Barça . D’ailleurs, le numéro 30 du PSG a été interpellé par Joan Laporta lors de la conférence de présentation de Dani Alves mercredi au Camp Nou. « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent toujours. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais. ». Mais le président du FC Barcelone n’est pas le seul à avoir fait un appel du pied à la star argentine du PSG.

Laporta, Alves… Messi répond via ses ambitions à Paris !