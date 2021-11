Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie hallucinante du clan Laporta sur le départ de Messi au PSG !

Publié le 18 novembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Soutien de Joan Laporta lors de la dernière campagne présidentielle, José Elias ne regrette pas le départ de Lionel Messi au PSG lors du mois d'août.

Un énorme coup de tonnerre s’est produit sur le marché des transferts lors du dernier été. Présent depuis son plus jeune âge en Catalogne, Lionel Messi a fini par quitter le FC Barcelone. En grande difficulté financière, la formation blaugrana n’est pas parvenue à conserver la star argentine, partie finalement au PSG. Mais alors que le Barça est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Xavi, Joan Laporta n’a pas fermé la porte à l’arrivée d’autres anciens comme Andres Iniesta ou encore Lionel Messi. « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent toujours. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour le moment, ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais » a lâché ce mercredi le président du FC Barcelone lors de la présentation de Daniel Alves. Mais l’un de ses proches ne regrette absolument pas le départ de la Pulga .

« Messi était trop vieux pour le Barça »

Président de la société Audax et soutien de Joan Laporta lors de la dernière campagne présidentielle, José Elias s’est exprimé longuement sur le transfert de Lionel Messi au PSG. Et selon lui, le club catalan a fait le bon choix en se séparant de l’Argentin. « Ils ont dû créer une nouvelle équipe et ils ne pouvaient pas avec Messi dedans. Messi était trop vieux pour le Barça » a-t-il lâché. Pour lui, le FC Barcelone aurait même du se séparer de Lionel Messi durant l’été 2020, lorsque le joueur avait des envies d’ailleurs. « Ce que j'ai dit, c'est que, en tant que Culé, en tant que José Elías, si nous avions laissé partir Messi un an plus tôt, nous aurions gagné de l'argent. Si nous avions pris 100 millions d'euros, j'aurais été heureux de cela. La fin de Messi était en vue ; si ce n'était pas l'année dernière, c'était cette année, et faire du Barça une équipe gagnante signifie faire un projet post-Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné. Messi est assez vieux pour ne pas être au Barça. Et ils me disent : ‘qu'est-ce que tu voulais, qu'il prenne sa retraite ici ?’ Eh bien, non » a confié José Elias lors du programme la Soltana .

