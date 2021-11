Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable surprise réservée par Kylian Mbappé ?

Publié le 18 novembre 2021 à 12h45 par D.M.

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé voudrait écouter les propositions venues de Premier League avant de trancher sur son avenir.

Lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait enfin quitter la Ligue 1 à l’issue de son contrat. « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement » confiait-il en octobre dernier lors d’un entretien à L’Equipe . L’option Real Madrid semble être la plus probable, mais Kylian Mbappé ne fermerait pas la porte à une autre destination.

Mbappé prêt à rejoindre la Premier League ?