Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel tente de plomber un dossier XXL d'Ancelotti !

Publié le 18 novembre 2021 à 12h00 par D.M.

Chelsea aurait repris contact avec Wesley Fofana, sous contrat jusqu'en jusqu'en 2025 avec Leicester et actuellement dans le viseur du Real Madrid.

« Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Lors d’un Space organisé par Actu Foot ce mercredi soir, Wesley Fofana a dévoilé ses ambitions, notamment celui de porter un jour le maillot du Real Madrid. Et justement, le club espagnol ne resterait pas insensible aux qualités du jeune défenseur central, sous contrat jusqu’en 2025 avec Leicester. Selon Foot Mercato , la formation merengue aurait contacté récemment son entourage afin de prendre la température.

Chelsea en contact avec Fofana