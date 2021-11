Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un profil XXL se verrait bien rejoindre le projet McCourt !

Publié le 18 novembre 2021 à 9h10 par D.M.

Aujourd'hui à Leicester, Wesley Fofana a admis qu'il espérait évoluer un jour pour l'OM, son club de cœur.

Formé à l’ASSE, Wesley Fofana est vite parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Claude Puel. Mais malgré son statut, le défenseur central souhaitait évoluer au sein d’un grand championnat et notamment pour la Premier League. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’entraîneur stéphanois s’était opposé, jusqu’au bout, à son départ, mais avait finalement baissé les bras. En octobre 2020, Fofana rejoignait Leicester contre un chèque de 35M€. Mais sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de Premier League, le joueur n’a pas caché son envie d’évoluer, un jour, pour l’OM.

« J'ai toujours aimé ce club et il a une très grande importance pour moi »