Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 18 novembre 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que son avenir fait débat au sein du PSG, Mauricio Pochettino resterait une piste chaude de Manchester United pour la succession d’Ole Gunnar Solskjaer.

Nommé à la tête du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino peine toujours à convaincre supporters et observateurs du club parisien. Malgré des résultats satisfaisants dans l’ensemble, le plan de jeu du PSG suscite de nombreuses critiques, au point que l’avenir de l’Argentin soit désormais incertain. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou en interne, et ce malgré son engagement avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. L’ancien entraîneur de Tottenham pourrait donc partir avant cette date, d’autant qu’un retour en Premier League serait dans un coin de sa tête, et une piste se dégagerait.

Intérêt réciproque entre MU et Pochettino, mais…