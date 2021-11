Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance se confirme pour Zinedine Zidane !

Publié le 17 novembre 2021 à 21h45 par Th.B.

Dans le viseur des propriétaires du PSG si une décision drastique venait à être prise avec Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne devrait pas faire faux bond au Paris Saint-Germain en s’engageant en faveur de Manchester United. Explications.

Malgré un parcours plus que honorable sur le plan comptable en Ligue 1 cette saison, le PSG n’ayant enregistré qu’une seule défaite, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au sein du club de la capitale et particulièrement du côté de la direction. Et le10sport.com vous a dernièrement révélé que du côté de Doha, on garde un oeil sur l’évolution de la situation de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière.

Zidane aurait rejeté la proposition de Manchester United !