Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Ramos... Ces nouvelles révélations sur l'intégration de Messi !

Publié le 17 novembre 2021 à 18h45 par A.D.

Arrivé au PSG cet été, Lionel Messi commencerait peu à peu à s'intégrer au mieux sous ses nouvelles couleurs. D'après la presse espagnole, ses compatriotes argentins, ainsi que Marco Verratti et Sergio Ramos, aideraient La Pulga à parfaire son acclimatation à Paris.

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, La Pulga a quitté le Barça et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors que ses premiers pas à Paris auraient été compliqués, Lionel Messi seraient désormais très heureux dans la capitale française, et ce, grâce au vestiaire de Mauricio Pochettino.

Leo Messi comme un poisson dans l'eau au PSG ?