Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de se faire recaler par un crack ?

Publié le 17 novembre 2021 à 17h10 par B.C.

Alors que son nom figure sur la short-list de Leonardo pour la succession de Kylian Mbappé, Karim Adeyemi pourrait repousser les avances du PSG afin de rejoindre un autre cador européen.

Faute de pouvoir le prolonger, le PSG devrait être contraint de voir partir Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Leonardo travaillerait dès à présent sur la succession de l’international français, et plusieurs pistes ont été activées par le PSG. Comme annoncé par le10sport.com, Erling Haaland (BVB) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont appréciés par la direction parisienne, tout comme Karim Adeyemi à en croire les récentes informations de Sky Sport . L’attaquant allemand de 19 ans enchaîne les bonnes prestations avec le Red Bull Salzbourg et suscite les convoitises de nombreux cadors européens, à commencer par le FC Barcelone qui aurait justement les faveurs du joueur.

Adeyemi viserait en priorité le Barça