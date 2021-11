Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dani Alves interpelle déjà Messi pour un retour au Barça !

Publié le 17 novembre 2021 à 16h10 par B.C.

À peine de retour au FC Barcelone, Dani Alves ne cache pas sa déception de ne pas pouvoir retrouver Lionel Messi chez les Blaugrana.

Alors que l’on pensait sa carrière européenne terminée, Daniel Alves en a décidé autrement. Après un passage au Brésil entre 2019 et septembre 2021, le latéral droit de 38 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone. Dani Alves retrouve ainsi certains de ses anciens coéquipiers à l'instar de Xavi, désormais à la tête du club culé. En revanche, l’international brésilien devra faire sans Lionel Messi, l’un de ses grands amis, qui a pris la direction du PSG cet été. Présenté à la presse ce mercredi, Dani Alves a logiquement été interrogé sur l’Argentin, qu’il regrette déjà.

« Si vous me donnez quelques heures, je vais chercher Messi »