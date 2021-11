Foot - PSG

PSG : Lionel Messi s'est fixé un objectif colossal avec Paris !

Publié le 17 novembre 2021 à 16h45 par A.D.

Alors que son intégration au PSG aurait été compliquée, Lionel Messi aurait retrouvé la joie de vivre grâce à la qualification de l'Argentine pour le prochain Mondial. Désormais, La Pulga serait focalisée sur le club parisien et aurait pour grand objectif de remporter le plus de titres possibles au sein de l'écurie rouge et bleue.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises et changer de club. Alors qu'il n'a pas réussi à trouver de terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger, l'international argentin s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, son départ précipité du Barça a rendu difficile son intégration à Paris. Mais maintenant qu'il est parvenu à qualifier l'Argentine pour la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi serait focalisé sur ses objectifs XXL avec le PSG.

Leo Messi veut multiplier les titres avec le PSG