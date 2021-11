Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma... L'énorme annonce de Raiola !

Publié le 17 novembre 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que les récents propos de Gianluigi Donnarumma sur sa concurrence avec Keylor Navas ont grandement fait parler, Mino Raiola a tenu à mettre les choses au clair.

Arrivé libre au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma partage son temps de jeu avec Keylor Navas. Une situation dont il se doutait en signant à Paris, mais qui commence visiblement à poser problème. « Bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile. Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue », confiait le portier italien après le nul de la Squadra Azzura contre la Suisse (0-0) la semaine dernière. C'est la première fois que Gianluigi Donnarumma affiche publiquement un début d'agacement. Et cela n'a pas manqué de faire réagir en Italie, qui devra passer par les barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Et de l'autre côté des Alpes, on estime que la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG est en partie responsable de l'échec de la sélection italienne dans ces éliminatoires.

«Tout le monde sait comment cette histoire va se terminer»