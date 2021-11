Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Messi fait passer un énorme message en privé !

Publié le 17 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Malgré les récentes polémiques entourant la situation de Lionel Messi, l'entourage de La Pulga se montre très rassurant concernant l'implication de l'Argentin au PSG.

A peine arrivé, Lionel Messi se retrouve déjà au cœur d'une polémique au PSG. Et pour cause, l'Argentin a été convoqué par Lionel Scaloni pour prendre part aux deux matches de l' Albiceleste alors qu'il était blessé et venait de déclarer forfait pour les deux déplacements du PSG, à Leipzig puis à Bordeaux. Des tensions ont donc été affichées entre la direction parisienne et la fédération argentine, d'autant plus que Lionel Messi, après être entré en jeu contre l'Uruguay, a disputé l'intégralité de la rencontre face au Brésil. Mais tout devrait rapidement rentré dans l'ordre.

Messi est pleinement concentré sur le PSG