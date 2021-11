Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Leo Messi !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h15 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi a quelques pépins physiques. Alors que La Pulga a pu rejoindre la sélection argentine malgré son absence lors des derniers rendez-vous de son club, le médecin sportif Pedro Luis Ripoll a lâché toutes ses vérités sur son état de santé.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement avec le PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, les débuts de La Pulga dans le club de la capitale sont loin d'être fracassants. La faute, peut-être, aux pépins physiques qu'il accumule depuis sa signature à Paris. Lors d'un entretien accordé à El Confidencial , Pedro Luis Ripoll s'est tout de même montré rassurant, expliquant que Lionel Messi n'avait rien de grave.

«Il n'a pas de problèmes physiques majeurs, ce n'est pas grave»