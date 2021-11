Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche ses vérités sur sa relation avec Messi !

Publié le 16 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Toujours ravi de pouvoir compter sur Lionel Messi, Mauricio Pochettino savoure les premiers pas de son compatriote au PSG et revient sur le premier match en professionnel de La Pulga contre l'Espanyol, club au sein duquel évoluait... Mauricio Pochettino.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi. En fin de contrat au FC Barcelone, la star argentine n'a pas pu prolonger son bail en Catalogne et a donc filé du côté du PSG où il s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option. A Paris, Lionel Messi évolue sous les ordres de son compatriote Mauricio Pochettino. Le technicien argentin est évidemment enchanté de pouvoir compter sur l'un des meilleurs joueurs du monde. Et l'ancien manager de Tottenham ne cache pas sa joie dans un entretien accordée à la LFP.

Pochettino savoure les débuts de Messi au PSG...

Mauricio Pochettino a d'abord été interrogé sur le premier match de Lionel Messi au PSG, et revient notamment sur l'engouement suscité par son entrée en jeu. « C'est difficile de trouver des scènes semblables. Mais Messi a cette capacité à entrer en résonance avec l’adversaire, à entrer en résonance avec les supporters de l’autre équipe. C’était pareil à Rennes (des scènes identiques). (Ce respect,) c’est parce qu'il le mérite ; c’est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, et il a bien sûr un talent incroyable », assure-t-il dans des propos rapportés par CulturePSG avant de se confier sur l'intégration de Lionel Messi : « Il est très bien, et il s'est très bien adapté. Il est très humble, il est tout à fait normal au quotidien ; en étant le meilleur joueur du monde. Oui je pense qu'il y a une très, très bonne dynamique sur le terrain d'entraînement . »

... et se remémore ceux au Barça