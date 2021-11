Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour la succession de Kylian Mbappé !

Cherchant un potentiel successeur à Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier, le PSG suivrait avec attention la piste Karim Adeyemi. Mais le FC Barcelone serait également sur le dossier et l'attaquant de 19 ans ne serait pas insensible à l'intérêt du Barça à son égard.

L’été dernier, le PSG a eu l’opportunité de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid contre une importante indemnisation de transfert. Mais le club de la capitale a refusé les offres de la formation madrilène. Désormais, le pensionnaire de la Ligue 1 se trouve sous le risque de voir l’attaquant de 22 ans quitter Paris à la fin de la saison, lui qui voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. Si la direction du PSG espérerait toujours que Kylian Mbappé prolonge, elle ne voudrait pas non plus être prise de court. De ce fait, Leonardo surveillerait quelques pistes pour la succession de l’international tricolore. Comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, Erling Haaland et Robert Lewandowski seraient les priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais Leonardo suivrait d’autres dossiers, notamment celui de Karim Adeyemi. L’attaquant de 19 ans réalise un très bon début de saison avec le RB Salzbourg (15 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues) et se serait attiré les convoitises du club de la capitale. Mais les Parisiens ne seraient pas seuls sur Karim Adeyemi puisque le FC Barcelone suivrait également la situation de l’international allemand. Ce dernier ne resterait d’ailleurs pas insensible à l’intérêt du Barça .

Adeyemi est intéressé par un départ au Barça