Mercato - Barcelone : Un premier échec pour Xavi sur le marché des transferts ?

Publié le 16 novembre 2021 à 14h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur les traces d’André Onana qui quittera gratuitement l’Ajax Amsterdam en fin de saison, le FC Barcelone pourrait finalement être surclassé par l’Inter Milan dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Ajax Amsterdam, André Onana (25 ans) a déjà acté son départ libre comme l’a récemment indiqué son entraîneur, Erik Ten Hag : « Nous ne sommes pas contents qu'il ne veuille pas prolonger, mais il est sous contrat avec l'Ajax et il a toujours la motivation de se donner à cent pour cent. Nous devons en profiter. Si l'Ajax fera une autre tentative ? Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à Marc Overmars. Je ne pense pas, ces décisions ont été prises. Je dois travailler avec cette équipe et obtenir des résultats tout de suite. Partira-t-il ? Je pense que oui. Pas maintenant, mais en été ». Et alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces d’André Onana, c’est finalement un autre cador européen qui pourrait rafler la mise avec le gardien camerounais.

L’Inter passe la seconde pour Onana !