Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme stratégie de Xavi pour le recrutement du Barça !

Publié le 15 novembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 novembre 2021 à 11h39

Alors que Xavi a dernièrement été nommé sur le banc du FC Barcelone, le plan d’attaque du club catalan semble très clair en vue des prochaines périodes de mercato : rapatrier d’anciens éléments du club, à l’image de Daniel Alves, André Onana, Dani Olmo ou encore Xavi Simons.

Le 8 novembre dernier, lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez faisait une première annonce sur le mercato hivernal à venir : « Nous allons étudier ça avec le club et nous déciderons. C’est tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe, c’est toujours une opportunité », a indiqué le technicien catalan, de retour au club pour reprendre le flambeau de Ronald Koeman. Et même s’il se contente de botter en touche au moment d’évoquer le recrutement, Xavi aurait déjà plusieurs dossiers chauds sur le feu, et qui concernant notamment d’anciens éléments du FC Barcelone.

Alves, Olmo, Onana… Le Barça va miser sur les anciens

Le cas le plus chaud concerne bien évidemment Daniel Alves (38 ans, libre), dont le retour au Barça serait presque déjà acté pour le mois de janvier. Par ailleurs, le FC Barcelone aurait également des vues sur André Onana, sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Ajax Amsterdam, et dont le départ libre a été confirmé par son entraîneur Erik Ten Hag au micro d’ESPN : « Bien sûr, nous ne sommes pas contents qu'il ne veuille pas prolonger, mais il est sous contrat avec l'Ajax et il a toujours la motivation de se donner à cent pour cent. Nous devons en profiter. Si l'Ajax fera une autre tentative ? Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à Marc Overmars. Je ne pense pas, ces décisions ont été prises. Je dois travailler avec cette équipe et obtenir des résultats tout de suite. Partira-t-il ? Je pense que oui. Pas maintenant, mais en été », a confié l’entraîneur de l’Ajax sur Onana. Par ailleurs, Dani Olmo (23 ans), lui aussi issu du centre de La Masia , figurerait sur les tablettes du Barça. Mais contrairement à Alves et Onana, cette piste menant au milieu de terrain du RB Leipzig sera très onéreuse et semble hors de portée sur le plan financier.

Xavi Simons se rapproche aussi d’un retour…

Autre cas de figure d’un ancien élément de La Masia, et qui concerne cette fois-ci le PSG : Xavi Simons (18 ans). À en croire les dernières tendances dégagées par la Cadena Ser, le jeune milieu de terrain néerlandais serait une piste très concrète au FC Barcelone, et son cas aurait d’ailleurs été abordé dès le mois d’avril dernier entre son agent Mino Raiola et Joan Laporta puisque son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain. Simons ferait d’un retour à Barcelone une priorité parmi les différentes options dont il dispose, et Xavi pourrait donc assurer l’avenir avec le retour du jeune crack parisien en 2022. Le plan de vol semble donc dressé au Barça : miser sur les anciens tout en limitant les dépenses, une stratégie qui paraît idéale par les temps qui courent et aux vues de l’état des finances du club blaugrana.