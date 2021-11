Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi toujours plus proche d’un retour au Barça ?

Si Lionel Messi est parti il y a quelques mois seulement du FC Barcelone, un retour est déjà sur toutes les bouches en Catalogne.

En voyant Xavi ou encore Dani Alves revenir au FC Barcelone, certains se mettent déjà à rêver d’un retour de Lionel Messi. Cet été, l’Argentin avait dû faire ses valises pour des raisons économiques, filant au PSG, où il a signé un contrat jusqu’en 2023. Mais le Barça reste dans un coin de l’esprit de Messi, qui s’imagine déjà revenir à l’avenir, comme il le confiait récemment : « Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile . J’aimerais être secrétaire technique à un moment. Je ne sais pas si cela va être à Barcelone ou non. Ou si cela sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais apporter quelque chose car c’est le club que j’aime ».

