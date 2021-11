Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… Le verdict est tombé !

Publié le 15 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Face aux nombreuses spéculations au sujet d’un éventuel rachat de l’OM par un homme d’affaires saoudien, Frank McCourt est une nouvelle fois monté au créneau dimanche en niant fermement ces informations.

Depuis maintenant plusieurs mois, l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’OM fait couler beaucoup d’encre puisque le journaliste Thibaud Vézirian affirme que le propriétaire américain du club phocéen a déjà trouvé un accord avec Al-Walid bin-Talal, un homme d’affaires d’Arabie Saoudite. Mais dans un entretien accordé à France24 dimanche, McCourt a fait une annonce très claire et nie toute possibilité de vente de l’OM dans l’immédiat.

« Je ne vais nulle part, j’aime l’OM »