Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt fait une énorme mise au point sur la vente de l’OM !

Publié le 14 novembre 2021 à 9h30 par T.M. mis à jour le 14 novembre 2021 à 9h31

Alors que les rumeurs continuent d’arriver concernant la vente de l’OM, Frank McCourt a de nouveau été très clair concernant ses intentions à la tête du club phocéen.

Depuis près d’un an désormais, il est question d’une possible vente de l’OM. A la tête du club phocéen depuis 2017, Frank McCourt va-t-il passer la main ? Les rumeurs sont nombreuses à ce sujet. Certains persistent d’ailleurs à dire que l’Américain va être remplacé par les Saoudiens, qui viennent d’ailleurs de racheter Newcastle. La suite de leur projet passerait ainsi par le rachat de l’OM, mais McCourt l’a déjà répété : il ne veut pas vendre. Et à l’occasion d’un entretien accordé à France 24 , le patron marseillais a encore fait une mise au point très claire à propos de ces rumeurs.

« Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre »