Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Le feuilleton sur la vente de l'OM repart de plus belle !

Publié le 12 novembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Les rumeurs sur la possible vente de l'OM n'ont pas disparu malgré les nombreux démenties de Frank McCourt. Certains journaliste ne croient pas à l'arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille, tandis que d'autres indiquent que le club changera de propriétaire.

Après Newcastle, l’OM passera-t-il sous pavillon saoudien ? Depuis plusieurs mois, des rumeurs indiquent que le club marseillais pourrait être vendu à des investisseurs saoudiens. En début d’année, le nom du prince Al-Walid Bin Talal était évoqué du côté de Marseille, mais cet intérêt a été démenti. « On est allé à la Ligue, à la Mairie, au club, et même jusque dans l'entourage d'Al-Walid bin Talal où on a deux sources qui nous disent que ce sont des rumeurs complétement infondées, des "élucubrations hystériques" pour reprendre certains thèmes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui y croient, que même si on a toutes les négations du monde, un moment où un autre, un doute s'installe malgré tout » avait annoncé le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti. Et ce doute est entretenu par certaines comme Thibaud Vézirian, qui annonce depuis plusieurs mois la vente prochaine de l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et ce malgré les démentis nombreux de Frank McCourt. « Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut. L’OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats » avait annoncé le propriétaire américain en juillet dernier dans un entretien à L’Equipe.

Le feuilleton sur la vente de l'OM part dans tous les sens