Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Brozovic !

Publié le 12 novembre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Marcelo Brozovic, l’un des concurrents annoncés du club parisien ne serait en réalité par intéressé par l’actuel milieu de l’Inter.

Visiblement, le Paris Saint-Germain n’a pas encore terminé ses travaux au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale est une nouvelle fois annoncé comme étant prêt à sauter sur une opportunité de marché pour renforcer ce secteur de jeu. Libres le 30 juin prochain à l’AC Milan et à l’Inter, Franck Kessié et Marcelo Brozovic sont présentés dans la presse comme des cibles du PSG. Et une excellente nouvelle vient justement de tomber avec le second cité.

Le Bayern Munich ne veut pas recruter Marcelo Brozovic