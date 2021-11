Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé peut-il quitter le PSG cet hiver ?

Publié le 12 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, le Real Madrid pourrait formuler une offre pour Kylian Mbappé en janvier. Faut-il alors envisager un départ du PSG cet hiver ?

Le feuilleton Kylian Mbappé est très loin d’être terminé. Cet été, l’avenir du joueur du PSG était sur toutes les bouches. Entré dans sa dernière année de contrat, le Français était en position idéale pour s’en aller. Et bien que le Real Madrid semblait prêt à faire des folies pour recruter Mbappé, cela n’a visiblement pas suffi aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Le joyau parisien a donc été retenu à Paris, mais son départ pourrait intervenir d’ici peu. N’ayant toujours pas prolongé, Kylian Mbappé pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. A moins qu’il ne soit vendu en janvier….

Une nouvelle offensive du Real Madrid !