Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prépare un terrible coup au Qatar pour son avenir !

Publié le 12 novembre 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 novembre 2021 à 17h35

Désireux de quitter le PSG lors du dernier mercato estival afin de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé avait finalement été retenu par sa direction. Cependant, l’arrivée de l’attaquant français chez les Merengue semble désormais inéluctable.

« J'ai demandé à partir. » Alors qu’il s’apprêtait à entamer sa cinquième saison avec le PSG, Kylian Mbappé a voulu mettre fin à son aventure parisienne afin de rejoindre le Real Madrid, une information confirmée par le principal intéressé au micro de RMC le mois dernier : « À partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. » Alors que le contrat du champion du monde tricolore s’achève en juin 2022, le moment semblait en effet idéal afin de permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert de la part du Real Madrid, disposé à lâcher entre 150 et 180M€. Une somme conséquente qui n’a pas suffi à faire plier le Qatar, qui souhaite conserver sa jeune star jusqu’au Mondial 2022 au minimum qui se déroulera dans le pays du Golfe. Un objectif qui risque cependant d’être compromis par la Casa Blanca , qui n’a pas lâché sa priorité absolue.

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid inéluctable ?

Depuis la fin du mercato estival, la presse espagnole n’a pas revu sa position en expliquant que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était inéluctable. Ce vendredi, le quotidien AS en rajoute une couche en expliquant que le champion du monde tricolore maintient sa volonté de quitter le PSG dès la fin de la saison, une intention bien évidemment partagée par le Real Madrid qui souhaite boucler ce dossier le plus vite possible, soit à partir du 1er janvier, date à laquelle Kylian Mbappé sera autorisé à s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Une information qui confirme les révélations de la Onda Cero divulguées plus tôt dans la semaine, assurant que Florentino Pérez reviendrait à la charge dès cet hiver pour contrer la concurrence. Le PSG est pourtant disposé à offrir une fortune à sa jeune star afin de repousser son départ de quelques années, mais Kylian Mbappé est fermement décidé à quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid d’après AS , club avec lequel il disposerait déjà d’un accord conclu cet été, lorsque les deux parties espéraient boucler le transfert. Malgré la déception de ne pas avoir réussi à faire céder le PSG, les contacts n’ont pas cessé entre le clan Mbappé et l’écurie de Florentino Pérez, qui a déjà prévu de verser un salaire colossale à sa recrue star en plus d’une prime à la signature importante.

L'offensive de la dernière chance pour le PSG