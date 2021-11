Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette annonce tonitruante sur la vente de l'OM !

Publié le 12 novembre 2021 à 16h45 par D.M.

Alors que depuis plusieurs mois les rumeurs se font nombreuses au sujet d'un possible rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, un journaliste a indiqué que le PIF n'avait jamais envisagé de mettre la main sur le club.

« Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut ». Dans un entretien accordé à L’Equipe en juillet dernier, Frank McCourt avait clairement indiqué qu’il ne comptait pas se séparer de l’OM. Le propriétaire du club marseillais pensait mettre fin aux rumeurs sur une possible vente du club et sur une possible arrivée d’investisseurs saoudiens. Mais certains journalistes comme Thibaud Vézirian continue d’affirmer le contraire : « Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver » .

« Le PIF n'a jamais sérieusement envisagé de racheter Marseille »