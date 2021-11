Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian persiste et signe pour la vente de l’OM !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, Thibaud Vézirian annonce que l’OM va être repris par l’Arabie Saoudite. Et il campe sur ses positions à ce sujet.

En rachetant Newcastle, l’Arabie Saoudite a fait son entrée dans le monde du football. Et de quelle manière. Et après les Magpies, les Saoudiens pourraient ne pas s’arrêter là et d’autres clubs pourraient être repris. Alors que cela serait bien engagé avec l’Inter Milan, l’OM pourrait ensuite suivre. Cela fait en tout cas maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que le club phocéen va passer sous pavillon saoudien. Frank McCourt n’a pourtant cessé de démentir une possible vente, mais du côté de Thibaud Vézirian, on persiste et signe à ce sujet.

« L’officialisation, ça va arriver »