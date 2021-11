Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Agüero part dans tous les sens !

Publié le 12 novembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 12 novembre 2021 à 15h35

Alors que les médecins du FC Barcelone lui ont récemment détecté une arythmie cardiaque, Sergio Agüero pourrait être contraint de mettre un terme très prochainement à sa carrière professionnelle. Mais de son côté, le buteur argentin nie en bloc…

Si la nomination de Xavi sur le banc du FC Barcelone a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours en Catalogne, c’est un tout autre sujet qui occupe toute la place médiatique ce vendredi autour du club blaugrana : le cas Sergio Agüero. Le buteur argentin de 33 ans, qui avait été recruté libre par le Barça l’été dernier après être arrivé en fin de contrat avec Manchester City, avait eu quelques pépins physiques en début de saison avec une blessure au mollet. Mais après la rencontre face à Alavès, durant laquelle il avait été contraint de céder sa place à la pause en raison de douleurs au torse, les médecins du FC Barcelone avaient fini par diagnostiquer à Agüero une arythmie cardiaque. La presse espagnole en a remis une couche à ce sujet ces dernières heures, assurant que le joueur pourrait très prochainement être obligé de mettre un terme à sa carrière, et la Cadena Cope a même indiqué que l’entourage proche de Sergio Agüero confirmait malheureusement cette tendance. Qu’en est-il du principal intéressé ?

Agüero répond aux « rumeurs »