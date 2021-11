Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Alves a pris une décision surréaliste pour son avenir !

Publié le 12 novembre 2021 à 15h00 par A.M.

Plus de cinq ans après départ, Daniel Alves va faire son grand retour au FC Barcelone. Conscient des problèmes économiques du Barça, le Brésilien aurait consenti de gros efforts.

Depuis la nomination de Xavi sur le banc du FC Barcelone, le retour de Daniel Alves fait grandement parler. Et pour cause, le Brésilien a récemment ouvert la porte au club blaugrana assurant que « si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant. » Et visiblement, Xavi aurait validé ce dossier puisque selon informations de SPORT , Daniel Alves va faire son retour en Catalogne.

Alves va jouer quasiment gratuitement au Barça