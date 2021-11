Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tient sa première grosse recrue !

Publié le 12 novembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Daniel Alves (38 ans) serait tout proche d'être la première recrue de l'ère Xavi. Il ne resterait que quelques détails à régler avant l'officialisation du retour du Brésilien qui pourrait même être disponible dès le prochain match du Barça.

« Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant ». Le message était signé Daniel Alves il y a quelques jours dans les colonnes de SPORT . Le latéral brésilien, qui avait quitté le FC Barcelone en 2016, ouvrait clairement la porte à un retour au sein du club blaugrana . Il faut dire que l'ancien joueur du PSG est désormais libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Sao Paulo. Daniel Alves ferait même le forcing en interne pour boucler son retour selon les informations d' UOL Esporte . D'ailleurs, Joan Laporta ne fermait pas la porte à un retour du Brésilien : « Dani Alves aide le club de plusieurs manières - et il nous a également offert son aide d'un point de vue sportif. Avec Puyol, il y a une relation très directe. Ils peuvent aider si Xavi en a besoin. » Cependant, ces dernières heures, la tendance semblait plutôt négative dans ce dossier. ESPN assurait effectivement jeudi que le FC Barcelone préférait se concentrer sur d'autres profils. Notamment dans le secteur offensif.

Xavi a dit oui pour Daniel Alves