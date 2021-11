Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lâche une grosse réponse pour le retour de Dani Alves !

Publié le 9 novembre 2021 à 1h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a répondu à Dani Alves, qui avait proposé ses services au club catalan récemment.

Légende du FC Barcelone, Xavi est de retour dans son équipe de cœur. L’ancien milieu de terrain a accepté la proposition de Joan Laporta et de prendre en main l’équipe première. Et un autre ancien pourrait bien faire son retour en Catalogne. Agé de 38 ans et libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, Dani Alves avait lancé un appel à Joan Laporta, président du FC Barcelone. « Et j'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois » avait lâché l’ancien latéral du PSG dans un entretien à Sport.

« Ils peuvent aider si Xavi en a besoin »