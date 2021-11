Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une sortie de Xavi surprend déjà au Barça !

Publié le 9 novembre 2021 à 7h30 par Th.B.

Joan Laporta a déniché le successeur de Ronald Koeman en nommant Xavi Hernandez samedi matin. Au cours de sa présentation, l’Espagnol a confié qu’il aurait pu rejoindre le staff de la sélection nationale brésilienne au lieu de signer au FC Barcelone. De quoi surprendre Philippe Coutinho.

Entraîneur du FC Barcelone, qui a été présenté ce lundi aux socios présents au Camp Nou, Xavi Hernandez s’est montré très emballé par le nouveau challenge qui se présente devant le désormais ancien coach d’Al-Sadd. Néanmoins, l’icône du FC Barcelone n’a pas caché en conférence de presse ces dernières heures qu’il aurait pu ne pas déposer ses valises en Catalogne afin d’intégrer le staff technique de Tite au sein de la sélection brésilienne et de lui succéder après le Mondial 2022. « Oui, c'est vrai que j'ai parlé avec le Brésil. L'idée était d'aider Tite et de rattraper l'équipe après la Coupe du monde. Mon envie était de venir au Barça. Je me sens prêt, avec beaucoup de confiance. Je sens que c'est le moment ».

« Je ne savais pas qu'on lui avait proposé la Seleçao »