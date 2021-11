Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son passage raté, Griezmann reçoit un soutien de taille !

Publié le 9 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ancien coéquipier d’Antoine Griezmann au FC Barcelone l’espace d’une saison, Ivan Rakitic s’est livré sur les raisons de l’échec du champion du monde tricolore au Barça.

Après avoir fait faux bond au FC Barcelone à l’été 2018 avec son documentaire La Décision à la suite duquel il faisait le choix de prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann revenait sur sa décision un an plus tard en signant au FC Barcelone pour la coquette somme de 120M€. Malgré quelques éclairs, Griezmann n’est jamais parvenu à faire son tour au Barça et n’a pas vraiment su être adopté par les socios du club blaugrana. De quoi l’inciter à plier bagage lors de la dernière intersaison et de revenir à l’Atletico de Madrid. L’occasion pour Ivan Rakitic, son ancien coéquipier au FC Barcelone, de livrer son ressenti sur l’échec d’Antoine Griezmann au sein de l’institution catalane.

« Les plus grands joueurs, s’ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment, ne peuvent pas s’épanouir »