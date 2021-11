Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Xavi Hernandez sur son retour au Barça !

Publié le 9 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour au FC Barcelone, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernandez s’est confié sur son émotivité de refouler la pelouse du Camp Nou où il attend de grands résultats de la part de son groupe culé.

Après un nouveau revers concédé en Liga face au Rayo Vallecano à la fin du mois d’octobre, le FC Barcelone a fait le choix de mettre un terme à sa collaboration avec Ronald Koeman alors que son contrat arrivait à expiration à la fin de la saison. Sergi Barjuan a effectué un bref intérim avant que l’arrivée de Xavi Hernandez soit officialisée dans la matinée de samedi dernier. Lundi après-midi a eu lieu la présentation de l’ancienne gloire du Barça au Camp Nou en tant que nouvel entraîneur. Et force est de constater que l’émotion était bien présente dans l’esprit de Xavi, qui n’a cependant pas caché ses gros objectifs pour le FC Barcelone.

« Je ne veux pas être émotif mais je suis très excité »