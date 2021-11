Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale attend Leonardo dans ce dossier chaud !

Publié le 9 novembre 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter au FC Barcelone, à Manchester United et à l'Atletico de Madrid pour le milieu de terrain croate.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de plusieurs joueurs libres de tout contrat. En effet, Leonardo a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter gratuitement. Alors que Marcelo Brozovic sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, le directeur sportif du PSG voudrait réitérer cet exploit avec lui. Toutefois, il serait soumis à une lourde concurrence pour le milieu de terrain croate.

Un combat entre le PSG, le Barça, Man U et l'Atlético pour Brozovic ?