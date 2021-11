Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première victime de Xavi est déjà identifiée !

Publié le 8 novembre 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que Xavi est désormais aux commandes au FC Barcelone, les cartes vont être redistribuées et certains vont en faire les frais. Cela pourrait notamment être le cas de Luuk de Jong.

Lors du dernier mercato estival, les dernières heures ont été mouvementées au FC Barcelone. Avec le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, il fallait se renforcer offensivement et pour cela, Ronald Koeman a été chercher Luuk de Jong, prêté par le FC Séville. L’attaquant néerlandais a ainsi posé ses valises en Catalogne, mais pour le moment, cela est un véritable flop. Un échec qui ne pourrait d’ailleurs durer que quelques mois. En effet, si De Jong avait la confiance de Koeman, ce dernier n’est plus là. Et avec l’arrivée de Xavi, la tendance pourrait être totalement différente pour le buteur néerlandais.

Déjà sur le départ ?