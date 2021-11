Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour ce projet à 100M€ !

Publié le 9 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Longtemps présenté comme le favori au rachat de l’ASSE, Norodom Ravichak aurait fourni de faux documents, poussant les Verts à l’attaquer en justice.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ». Roland Romeyer l'annonçait récemment, son intention est de vendre l'ASSE avant la fin de l'année. Cette perspective prend d'ailleurs de l'ampleur puisque comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Norodom Ravichak est toujours dans le coup. Cependant, le Prince du Cambodge se serait mis tout seul hors-jeu dans ce dossier puisqu’il a utilisé de faux documents, contraignant l’ASSE à porter plainte.

L’ASSE porte plainte contre Le Prince du Cambodge