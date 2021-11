Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prince du Cambodge ne lâche rien pour l’ASSE !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h45 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le prince du Cambodge s’intéresse à l’ASSE. Un intérêt encore et toujours d’actualité.

Aujourd’hui, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours à la tête de l’ASSE, mais cela ne va pas durer. En effet, après avoir mis les Verts en vente, ils sont en passe de boucler l’opération. Après de longs mois de recherches pour trouver le futur repreneur, le processus serait en passe de se finaliser. On serait aujourd’hui dans la dernière ligne droite pour la vente de l’ASSE et prochainement, on devrait connaitre l’identité du futur patron stéphanois. Et celui-ci pourrait bien être Norodom Ravichak, prince du Cambodge.

L’ASSE sous pavillon cambodgien ?