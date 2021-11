Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernard Caïazzo pourrait faire capoter le rachat de l'ASSE !

Publié le 8 novembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que le projet emmené par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier serait en pole pour racheter l'ASSE, Bernard Caïazzo ne serait lui pas séduit par cette possibilité et ce, pour une raison bien précise et personnelle.

Tout semble s'accélérer dans les coulisses de l'ASSE. Le club stéphanois est en vente depuis plusieurs mois maintenant. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaiteraient en effet passer la main après 15 ans de règne chez les Verts . Ainsi, ce lundi marque la fin du temps imparti par le cabinet KPMG pour recevoir des offres de rachat écrite par les investisseurs. Pour l'heure, le projet emmené par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier serait en pole pour racheter l'ASSE. Le duo aurait derrière lui une société suisse et un fonds d'investissement américain. Toutefois, Bernard Caïazzo ne semblerait pas être réjoui par cette idée...

Romeyer emballé, Caïazzo réticent