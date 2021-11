Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un coup à jouer avec Zidane !

Publié le 8 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane ne serait pas chaud à l’idée de rejoindre Manchester United, sa réponse pourrait bien être différente en ce qui concerne le PSG.

Le PSG gagne, mais ne convainc pas. En effet, le contenu des matchs proposé par le club de la capitale est vivement critiqué et c’est notamment Mauricio Pochettino qui en fait les frais. Si l’Argentin demande du temps, pas sûr que la direction parisienne lui en donne. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Pochettino pourrait donc ne pas s’éterniser, d’autant plus que dans le même temps, Zinedine Zidane, un rêve des Qataris, est disponible. Et pour le PSG, il pourrait bien y avoir un coup à jouer.

L’opportunité Zidane !