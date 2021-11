Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane au PSG, un rêve compromis... par l’OM ?

Publié le 3 novembre 2021 à 13h30 par A.C.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane intéresse un grand nombre de clubs, dont le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United. Et pourquoi par l’Olympique de Marseille ?

Son visage a longtemps trôné dans le port de Marseille, où il est une véritable idole. Pourtant, Zinedine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille, puisqu’après avoir fait ses classes à l’AS Cannes, il a rejoint les Girondins de Bordeaux, avant d’exploser à la Juventus et au Real Madrid. Son passage de l’autre côté de la barrière, en tant qu’en traineur, a relancé les rêves des supporters de l’OM. Qui mieux que Zidane pourrait en effet redorer le blason du club phocéen ? C’est toutefois une autre écurie française qui pourrait passer à l’offensive ! S’il a prolongé cet été jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino peine à faire l’unanimité au Paris Saint-Germain et à Doha, on ne dirait pas non à une arrivée de Zinedine Zidane. Il faut dire que son CV parle pour lui, avec notamment trois Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid en seulement deux ans et demi.

« Je suis Marseillais et que je le resterai à vie »

Lors d’un long entretien accordé à La Provence , Zinedine Zidane a toutefois quelques peu douché les espoirs du Paris Saint-Germain et ravivé ceux de l’Olympique de Marseille, avec une déclaration envers sa ville natale. « Marseillais un jour, Marseillais toujours ? Ah ça oui ! Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie » a déclaré Zidane. « Est-ce que j’ai déjà imaginé porter le maillot de l’OM ? Bien sûr. Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matchs et comme j’étais footeux, je me disais « un jour pourquoi pas ». Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort ».

« Je ne vois pas pourquoi il s’interdirait d’aller au PSG en tant qu’entraîneur »