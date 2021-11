Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane plombée par l’OM ? La réponse de Pierre Ménès !

Publié le 3 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane ne cache toutefois pas son attachement à l’OM et Marseille, sa ville natale. De quoi alors remettre en question une possible arrivée au Parc des Princes ?

Aujourd’hui, Mauricio Pochettino est donc l’entraîneur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2023. Toutefois, l’Argentin, pourtant arrivé en janvier, pourrait ne pas s’éterniser. Les rumeurs se multiplient concernant son avenir, mais aussi sur l’identité de son successeur et celui-ci pourrait être ni plus ni moins que Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid plait énormément aux Qataris qui pourraient donc sauter sur l’occasion pour l’amener sur le banc du PSG.

« Cela me paraît assez futile comme argument »