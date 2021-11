Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable sortie de Pierre Ménès sur la piste Zinédine Zidane !

Publié le 1 novembre 2021 à 23h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport, le PSG rêve de confier les rênes de l'équipe première à Zinédine Zidane. Une piste validée par Pierre Ménès.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, Zinédine Zidane n’a pas repris du service et préfère, pour l’instant, passer du temps avec sa famille. Mais l’ancien numéro 10 français a l’intention de poursuivre sa carrière d’entraîneur. Assez logiquement, certains médias évoquent une arrivée en équipe de France pour Zidane. Mais certains gros clubs rêvent de l’attirer comme Manchester United ou encore le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la formation parisienne pourrait transmettre une offre à Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino.

« Je ne vois pas pourquoi il s’interdirait d’aller au PSG »