Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour cet international français !

Publié le 2 novembre 2021 à 7h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso pourrait se retrouver libre à l'issue de la saison. Ainsi, le PSG aurait récemment coché le nom du Français. Toutefois, Julian Nagelsmann semble compter sur le milieu de terrain pour l'avenir du Bayern.

Leonardo pourrait avoir pris goût aux gros coups à 0€. Lors du dernier mercato estival, le PSG avait frappé fort sur le marché des transferts, en s'attachant les services de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et le PSG pourrait bien continuer sur sa lancée, puisqu'il s'intéresserait à Corentin Tolisso. Le Français est en effet dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich et pourrait se retrouver libre à la fin de la saison. Toutefois, les Bavarois apprécient beaucoup l'ancien joueur de l'OL...

«C'est un joueur que j'aime avoir dans mon équipe»